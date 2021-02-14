إزالة بناء مخالف على أملاك الدولة في بني مزار بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا اليوم، حالة تعد بالبناء المخالف دون ترخيص علي أراضي الدولة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.وقال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة الإشغالات أزالت اليوم مبنى مخالف دون ترخيص على مساحة 80 متر بحوض صابر صبري أمام مدافن بني مزار وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.وأضاف رئيس المركز أن الوحدة المحلية نظمت حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد على سيارات النقل العامة والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي للتأكد من ارتداء الكمامة وتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من خطر الإصابة بعدوى هذا الفيروس.