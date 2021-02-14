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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعدام مواد غذائية فاسدة وإغلاق محلين تجاريين بالإسكندرية

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:13 م
إعدام مواد غذائية
إعدام مواد غذائية فاسدة
هبه عويضه
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قاد خالد جمعة، السكرتير المساعد لمحافظ الإسكندرية، الأحد، يرافقه سحر شعبان رئيس حى غرب، حملة مكبرة بنطاق الحى، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس الوزراء بالتفتيش على الأسواق بنطاق أحياء الثغر.

وتوجهت الحملة إلى بشاير الخير 3 للتفتيش على المحال التجارية والكافيهات والمخابز، وأسفرت الحملة عن إعدام 100 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمى حيث تم إغلاق وتشميع عدد 2 من المحال التجارية والتحفظ على ٨ من المضبوطات وتحرير ١٧ محضرًا متنوعًا ما بين صحة وبيئة وأمن صناعى وعدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة حيالهم.

خلال الحملة، تم المرور على المحال التجارية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من الرخص القانونية الخاصة بتلك المحال.

على صعيد آخر، شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية والكافيهات بضرورى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من حيث الالتزام بارتداء الكمامات وتواجد جهاز قياس للحرارة وأدوات للتعقيم، والمطهرات والنظافة العامة والتباعد وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصًا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من (الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، ومديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.

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