بدء اجتماع «شباب النواب» لمناقشة مقترحات تعديل قانون الرياضة

انطلق قبل قليل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة مقترحات تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، للاستماع لمقترحات النواب عن رؤيتهم بشأن المواد المطلوب تعديلها.يذكر أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أعلن أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، منذ أيام، عن أنه سيتم تعديل بعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة المقبلة، وتقديم التعديل فى مشروع قانون إلى مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة لدراسة بيان الوزير الذى ألقاه بالجلسة العامة لمجلس النواب عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.وأوضح أن تطبيق القانون على أرض الواقع أظهر الحاجة إلى ضرورة تعديل بعض المواد بما يخدم العمل الرياضى العام.