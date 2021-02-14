إضاءة جسر «هامرسميث» في لندن باللون الأحمر بمناسبة عيد الحب

أضيئ جسر «هامرسميث» في لندن باللون الأحمر بمناسبة عيد الحب اليوم.وأُضيء الجسر فيما وصفته مبادرة «هامرسميث بريدج إس أو إس» بأنها أكبر بطاقة لعيد الحب في المملكة المتحدة.وتم إغلاق الجسر أمام السيارات منذ أبريل 2019، وفي ذلك الوقت لوحظ تشققات في قواعد الجسر، وعندما زادت الأضرار في صيف 2020 بسبب موجة حر، أغلقت السلطات المعبر بشكل كامل.