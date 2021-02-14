كورونا حول العالم.. الإصابات تبلغ 108.6 مليون حالة

أشارت بيانات أصدرتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم بلغ 108 ملايين و610 آلاف و519 حالة حتى الساعة 1308 بحسب التوقست العالمى الموحد (يو تى سى) اليوم.وأوضحت البيانات أن مرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد تسبب فى وفاة ما إجماليه مليونين و395 ألفا و253 شخصا.تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.