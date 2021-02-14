عجوز لرئيس تركيا: ««أنا مريضة وجائعة».. وأردوغان يرفع يده لإسكاتها

كشف فيديو متداول في تركيا الأوضاع المأوساوية التي يعيشها المواطنين بسبب تدني ظروف المعيشة، حيث رصد شكوى سيدة عجوز خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برفقة وزير الداخلية سليمان صويلو، إلى محافظة إلازيغ التركية، حيث قالت: «أنا مريضة وجائعة».ومع الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، استنكر الأتراك رد فعل الرئيس التركي، الذي رفع يده لإسكات العجوز دون سماع شكواها.ويعاني المواطنون الأتراك من تدني الظروف المعيشية في البلاد في ظل انهيار قيمة الليرة اتركية أمام أسعار الصرف العالمية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.