القوات الأمريكية تدخل دعمًا لوجستيًا إلى قاعدتها في دير الزور

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القوات الأمريكية أدخلت قافلة من الشاحنات تحمل دعما لوجستيًا وأسلحة إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.ونقلت الوكالة مصادر محلية أن "القوات الأمريكية أدخلت عددًا من الشاحنات تحمل أسلحة ومعدات ومواد لوجستية عبر المعابر الحدودية غير الشرعية مع العراق إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، لتدعيم وجود قواتها المحتلة وقواعدها في منطقة الجزيرة".وفي السياق، أفادت مصادر أهلية من ريف الحسكة الجنوبي بأن "مروحيتين للقوات الأمريكية هبطتا في قاعدة الشدادي وأقلعتا بعد مدة قصيرة وعلى متنهما 25 جنديًا أمريكيًا بينهم ضابط، واتجهت شرقًا إلى الحدود السورية العراقية بالتزامن مع تحليق للطيران المسير في أجواء المنطقة".