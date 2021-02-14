غلق مقهى ورفع 15 طن مخلفات في حملة مكبرة بالمنيا (صور)

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا الأحد، مقهى لمخالفته الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كما قامت برفع 15 طن مخلفات وقمامة وأتربة بقرية دمشير ومتابعة توسعة ورصف طريق كوبري ههيا.وقال حمادة جمعة، رئيس قرية دمشير إنه تم اليوم إخلاء وغلق مقهى بعزبة عسير وتم عمل اللازم قانونا في ضوء متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.أضاف جمعة أنه تم المرور والإشراف على مشروع رصف طريق من كوبري ههيا لعزبة البهلول وعزبة عسير بطول 2 كيلو تقريبًا وعرض 7 متر تقريبًا، كما تم رفع جميع الاشغالات التي كانت تعيق توسيع الطريق المراد رصفه، كما واصل قسم البيئة أعمال النظافة بالقرية والتوابع حيث تم رفع نحو 15 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع لتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات العقيد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة لرصف الطرق بدمشير، لرفع كفاءتها، وتيسيرًا لحركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث الليلية.