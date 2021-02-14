داليا الحزاوي: قرار الرئيس أثلج قلوب الطلاب وأولياء الأمور

أشادت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، داليا الحزاوي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الذي وجه بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد.وقالت "الحزاوي" إن هذا القرار أثلج قلوب الطلاب وأولياء الأمور، وبمثابه بعث رسالة اطمئنان للأسر المصرية بأن سلامة الطلاب على رأس أولويات الدولة خصوصا أن هناك توقعا بزيادة أعداد الإصابات في شهري أبريل ومايو.وأشارت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن هذا القرار الذي اتخذته الدولة اليوم سيحد من انتشار الوباء ويعكس حرص الرئيس على صحة الطلاب.وأضافت: "نتمنى أن يكون مؤتمر الوزارة اليوم يتحقق بها استجابة لمطالب الثانوية العامة لأنها فئة محتاجة النظر إليها ومراعاة ظروفها".