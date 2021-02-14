إجمالى إصابات كورونا في بنجلاديش 5 ملايين و40 ألفًا و592 حالة

أعلنت السلطات الصحية في بنجلاديش، اليوم، تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 5 ملايين و40 ألفًا و592 حالة إصابة.وذكرت وكالة أنباء بنجلاديش الرسمية بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 8 آلاف و274 شخصًا عقب تسجيل 8 حالات وفاة جديدة منذ أمس السبت.كما أشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 4 ملايين و87 ألفًا و229 شخصًا عقب تسجيل 462 حالة تعافي جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.. مُضيفة أن بنجلاديش أجرت على مدار أمس السبت 12 ألفًا و900 اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا".