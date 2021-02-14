«الأوقاف» تكرم الموفدين للسودان

كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعضاء قافلة أئمة وواعظات الأوقاف الموفدين إلى دولة السودان خلال الفترة من الأحد 31 يناير حتى الخميس 11 فبراير، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الأحد 14 فبراير.جاء ذلك بحضور الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة ورئيس لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وأعضاء لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وعدد من الأئمة المتميزين من شباب العلماء والدعوة الإلكترونية، مع مراعاة كافة الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتباعد الاجتماعي.وأشاد بدورهم وأدائهم المشرف، مشيرًا إلى أننا كنا نتابعهم على مدار الساعة ورأينا مدى حفاوة الاستقبال لوفد وزارة الأوقاف المصرية بدولة السودان، والبداية كانت في المطار حيث كانت حفاوة الاستقبال لا توصف موجها الشكر لأشقائنا في دولة السودان ولا سيما وزير الشئون الدينية والأوقاف الشيخ نصر الدين مفرح الذي صرح بقوله: «لا نسمح لأي أحد أن يعتلي منابرنا في السودان إلا أشقاءنا المصريين».وأوضح أنه لدينا سفير وطني محترم في دولة السودان الشقيقة هو السفير حسام عيسى والذي أطلعنا على مردود القافلة، والذي عبر عن القافلة قائلًا: «هذه القافلة أنجزت في أسبوعين عمل سنوات».والمكرمون هم: «الشيخ الدكتور أشرف فهمي محمود موسى، والشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، والشيخ الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، والشيخ الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، والشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم، والواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، والواعظة دينا محمد حسن جدامي، والواعظة المهندسة عبير أنور محمد خيري، والواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، والواعظة الطبيبة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ».