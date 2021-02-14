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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: خطة شاملة لنشر وتوزيع لقاح كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:50 م
معين عبد الملك
معين عبد الملك
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وجه رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك بإعداد خطة وطنية شاملة لنشر وتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد، والذي ستحصل عليه بلاده من خلال مبادرة "كوفاكس" عبر مكتب منظمة الصحة العالمية وبدعم من مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وشدد عبد الملك - خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا بقيادات وزارة الصحة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - على ضرورة مراعاة تغطية الخطة لجميع المناطق اليمنية، وإعداد برنامج التسجيل لبيانات المستهدفين للحصول على اللقاح بدءا بالفئات ذات الأولوية ووفقا لمعايير وإطار العمل بالقيم المتبعة للتطعيم ضد كورونا، لافتا إلى أهمية الأخذ في الاعتبار اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات الوقائية وللحد من حدوث أي تفشي لموجه جديدة من الجائحة والاستمرار في تقوية قدرات القطاع الصحي.

وأعرب عن تقدير اليمن، حكومة وشعبا، للدعم المقدم من مبادرة "كوفاكس" ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية، وبقية شركاء اليمن في القطاع الصحي، منوها بما تبذله الكوادر الصحية من جهود في مواجهة الجائحة وغيرها من الأوبئة والأمراض رغم قلة الإمكانات لخدمة المرضى.

وبدوره، أكد وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح أن بلاده من المتوقع أن تحصل على 12 مليون جرعة لقاح كورونا على دفعات خلال 2021 اعتبارًا من الربع الثاني، تكفي لنحو 6 ملايين شخص، عبر مبادرة "كوفاكس" التي يشترك بها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن أولى دفعات لقاح كورونا ستصل اليمن مع بداية الربع الثاني من العام الجاري، تشمل حوالي مليونين و316 ألف جرعة، كافية لتطعيم أكثر من مليون يمني.

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