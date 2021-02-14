زينب العبد: مشاركتي أمام الفخراني في «نجيب زاهي زركش» نجاح في بداية مشواري

كشفت الممثلة الشابة زينب العبد عن مشاركتها في مسلسل "نجيب زاهر زركش" والذي يقوم ببطولته الدكتور الفنان يحيي الفخراني ومن المفترض عرضه في السباق الرمضاني المقبل ضمن منافسات شهر رمضان وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.وقالت زينب لـ"الدستور"، اليوم الأحد، إنها سعيدة بالعمل مع الفنان يحيي الفخراني في المسلسل، مشيرة إلى أنه يتبقى أيام تصوير بسيطة جدا من أجل الانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل، مؤكدة أن المخرج شادي الفخراني يكثف ساعات التصوير حتي يكون العمل جاهزا للعرض.وأوضحت أن العمل مع الفنان يحيي الفخراني شهادة كبيرة تضعها ببداية مشوارها الفني، مشيرة إلى أن العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم متمنية أن يلقى نجاحا فور عرضه.