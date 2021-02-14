«السياحة» تنتهي من دورة تدريبية لتعليم فن الطهي

أعلنت هبة بكرى، عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس لجنة التدريب، عن انتهاء الدورة الأولى ببرنامج مبادئ احتراف فن الطهى بنجاح وتخريج أول دفعة من المتدربين العاملين بالمجال السياحى.يأتى ذلك ضمن تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالاتحاد بتمويل من برنامج TVET Egypt الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبى، وتنفيذًا لخطة وزارة السياحة والآثار لرفع كفاءة العنصر البشرى الذى يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات وتحسين القدرة التنافسية للقطاع السياحى المصرى.وأضافت "بكرى" في تصريحات صحفية، أن البرنامج يستهدف العاملين بقسم المطبخ بكل من الفنادق الثابتة والعائمة على حد سواء، بالإضافة العاملين بالمطاعم السياحية لتقديم خدمة أفضل من خلال توفير كوادر مؤهلة ومتخصصة وفق أفضل المعايير العالمية في ضوء الحاجة المتزايدة لهذه المهن في القطاع السياحي.وأشارت إلى أن هناك تعاون المشترك بين كل من الاتحاد المصرى للغرف السياحية وكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر والذى تم تتويجه مؤخرًا بعد توقيع الاتفاقية المشتركة للتعاون بين الجامعة ويمثلها الدكتورمحمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وأحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك للنهوض بمستويات الطهاه سواء من طلبة كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر أو من العاملين بالمجال السياحى.