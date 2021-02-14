«التعاون الإسلامي» تدين استهداف الحوثيين المتعمد للمدنيين في السعودية

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار (مفخختين) بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضهما وتدميرهما.وشدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد - على إدانة المنظمة استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.وجدد العثيمين التأكيد على وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.كان تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي) قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن قواته تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار "مفخختين" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط) بالسعودية.