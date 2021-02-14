محمد عطية يطرح «ترقص» مع خطيبته احتفالا بالفلانتين (فيديو)

طرحت "كيوب ميوزك" للمنتج محمد علام منذ قليل، الكليب الرسمي لأحدث أغاني النجم محمد عطيه بعنوان "ترقص" والذي يظهر معه خطيبته ميرنا الهلباوي.وتم طرح الأغنية على جميع منصات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية احتفالا بالفلانتين مع جمهورهم."ترقص" غناء محمد عطية ومن كلماته والحانه وتوزيع شريف مكاوي ومن انتاج محمد علام كيوب ميوزيك وقام بتصويرها المخرج اللبناني كريستيان بو عنه وهم تصويرها علي مدار يومين بلبنان في عدد من اللوكيشنات المختلفة وقد تظهر معه ضمن احداث الكليب خطيبته ميرنا الهلباوي ونجم The Voice النسخة الفرنسية انطوني توما وسينتيا كرم نجمة ستار أكاديمي وتم طرحها احتفالا بعيد الحب.