رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل كلية الطب البشري

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، آخر تجهيزات معامل كلية الطب البشري بعد استكمال عدد كبير من الأجهزة بها، حيث تحرص الجامعة على تشغيل الكلية في أقرب وقت لتقليل اغتراب الطلاب المتفوقين واستقطاب أفضل العناصر من أعضاء هيئة التدريس عن طريق النقل والإعلان للعمل بالكلية لرفع مستوى الرعاية الصحية بمحافظة دمياط، وكذلك تجهيز لائحة دراسية تراعي جميع المتطلبات الدولية والمحلية.وفي هذا الصدد، أشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من الدكتور أشرف طلعت القائم بعمل عميد كلية الطب البشري والفريق المعاون له من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وبخاصة محمد عرنسة القائم بعمل أمين الكلية، وإيهاب فوزي مدير إدارة الموازنة لتجهيز معامل الكلية بأفضل وأحدث التجهيزات العملية، وكذلك متطلبات السلامة والحماية المدنية وأنظمة المراقبة الإلكترونية لضمان جودة العملية التعليمية بكلية الطب البشري.