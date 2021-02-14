إجمالى إصابات كورونا في نيودلهي 636 ألفا و946 حالة

سجلت وزارة الصحة الهندية، اليوم، 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة نيودلهي، وحالتي وفاة.وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة (إنديا تي في) الهندية - أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في العاصمة ارتفعت إلى 636 ألفا و946 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 10 آلاف و891 حالة، في حين يبلغ عدد الحالات النشطة بالعاصمة الهندية 1031 حالة، بينها 394 حالة في عزل منزلي.