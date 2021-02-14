السفارة الأمريكية في ميانمار تحذر مواطنيها بعد تقارير عن تحركات عسكرية

حثت السفارة الأمريكية في ميانمار مواطنيها على "الاحتماء بأماكن وجودهم" اليوم الأحد، مشيرة إلى تقارير عن تحركات عسكرية في العاصمة التجارية يانجون بعد مشاهدة عربات مدرعة هناك لأول مرة منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير الجاري.وقالت السفارة أيضا "من المحتمل انقطاع الاتصالات بين الواحدة بعد منتصف الليلة والتاسعة من صباح غد".