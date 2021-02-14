الشاعرة وفاء بغدادي: إنهم يذبحون الحب فى الطرقات

هل من الممكن أن يعرف الحب؟ وهل يمكن أن نختزل هذا الكم من المشاعر فى بعض الكلمات مثل الإعجاب واللهفة أوحتى بعض القصائد؟ هل يستوعب الناس تعريف العلم للحب ماذا يقول عندما أحدثه إنه مثلا (هرمون) أو كما عرفه قاموس كامبريدج مجموعة متنوعة من المشاعر الإيجابيَّة والحالات العاطفية والعقلية قوية التأثير.وتابعت الشاعرة وفاء بغدادي في تصريحات لـ"الدستور": مؤكد الناس لن تفهم هذا ولن تشعر به٬ القلب منطقة شائكة لا يدخلها إلا مقاتل شجاع بعدها يصبح الإنسان الذى أحب شخص محتل (بضم الميم) يحتله شخص أو وطن وهنا ولأول مرة يصبح الاحتلال سمة جميلة عندما يحب الناس يشعرون حتى بالأشياء والمعانى تصير الشجر التى يرونها كل يوم أجمل وأحلى ويصبح البحر أوسع وأصفى ونبدأ بتوزيع الحب للحارس والسائق وللأصدقاء فى الحب يحدث تماهى يحدث بينك وبين ما تحب ومن تحب نعم ما ومن الحب لا يمكن أن نختزله فى عيد القسيس فالنتين أو ما يسمى بالإنجليزية Valentine's Day حسب الكنيسة الغربية أو في 6 يوليو حسب الكنيسة الشرقية.وتابعت: السؤال هنا هل بدأ الحب مع فالنتين؟ بالقطع لا قد طالعنا التاريخ عن أكثر من قصة رائعة مثل عنتر وعبلة وجميل وبثينة وأغلب القصص أصحابها شعراء والبعض منها لم يكلل بالنهايات السعيدة ومن أشهرها قصة قيس بن ذريح الليثي الكناني، ولبنى التى تزوجها ولكن لم يشاء الله لها أن تنجب وأصر أبواه على الطلاق ظل قيس نادما يبكى هذا الحب بقية حياته ويروى أنه ذكر لرفاقه: هجرني أبواي اثنتي عشرة سنة، أستأذن عليهما فيرداني، حتى طلقتها.ومما أنشد في لوم نفسه:أتبكي على لبنى وأنت تركتهاوكنت عليها بالملا أنت أقدرفإن تكن الدنيا بلبنى تقلبتفللدهر والدنيا بطون وأظهركأني في أرجوحة بين أحبلإذا فكرة منها على القلب تخطروأوضحت: فى اعتقادى لم يحب قيس لبنى الحب لا يعرف المستحيلات ولا الظروف ولا يمكنك معه كيف؟ ولماذا؟ وإلى متى وكما قال أفلاطون (أعمى) أنت لا ترى سوى إنك تحب ولنا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فى حب عائشة ومن أعظم ما قيل فى الحب (إنى رزقت حبها) صدقت يا رسول الله الحب هو أن تتجمل بالتقوى نعم أن تتقى الله فيمن نحب وتتزين بالمسئولية تجاههم٬ الحب إحترام لمشاعر الآخر وتقديرها فتصير كرامتك كرامة لمن تحب والعكس صحيح٬ كل حب يبقيك بعيدا بدعة الحب لا يعنى أن تمتلئ الشوارع باللون الأحمر ويذبح الحب فى الطرقات الحب أن ترى العالم بشكل أرقى.وإليكم قصيدتى فى عيد الحبعارف بيقولوا الشارع متغمس باللون الأحمروكمان مليون مليون دبدوب حاضن ف قلوبمبتعرفش الألوانعارف بيغنوا ( الأرض حرير )والناس من غير هيليوم بتطيربيقولوا تذكرة المترو وترام الرملزى عنيه تماموجناين كل الناس حتنبت وردوانا عندى الروح بتموت فى البردوالبور حيثور يطرح حرمانبيقولوا خلصت على دورى الشيكولاتهواتفرقع آ خر بالونبيقولوا الفرحة بحجم البحر والحزن كمانبيقولوا اليوم ده أساسا خدعةلاجل القلب يبانوانا جد رميت القلب زمانوف ذكرى اليوم الى رميتهبستنى الشمس تلون قلبىيطلع لى فى قلب القلب أمانياخسارة يزورنى الليل اسود لونه غير الألوانواحلم لو قلبك يدينى تذكرة المترو أحضنها وأنامواسمعهم بيقولوا الشارع متغمس أحمروانا حتى فى حلمى مفيش ألوان