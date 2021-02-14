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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف أعمال بناء لعقار يعمل دون ترخيص بمطروح (صور)

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:40 م
إيقاف أعمال بناء
إيقاف أعمال بناء
ياسمين شعيب
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أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تنفيذ حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة للكافيهات والمطاعم بشوارع الجلاء والعوام والميناء والتحرير وعلم الروم تحت إشراف إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة ومشاركة شرطة المرافق.

أكد جاب الله أنه تم إيقاف أعمال بناء لعقار بعلم الروم يعمل بدون ترخيص حيث تم التحفظ على معدات وأدوات البناء وتحرير مخالفة لصاحب العقار والتحفظ على إشغالات الطريق المخالفة.

أشار إلى مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة للقضاء على ظاهرة إشغال الطريق وانتشار الباعة الجائلين علي الأرصفة والتحفظ علي معدات وأدوات البناء التي تعمل بدون ترخيص بنطاق المركز.

ناشد رئيس مدينة مرسى مطروح الأهالي الالتزام بعدم اشغال الطريق بالمخالفة للقانون والا سيتم تطبيق أقصي عقوبة وغرامة وعدم الشروع في البناء العشوائي غير المرخص؛ حفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة.
إيقاف أعمال بناء لعقار يعمل دون ترخيص بمطروح (صور)
إيقاف أعمال بناء لعقار يعمل دون ترخيص بمطروح (صور)
إيقاف أعمال بناء لعقار يعمل دون ترخيص بمطروح (صور)
إيقاف أعمال بناء لعقار يعمل دون ترخيص بمطروح (صور)
إيقاف أعمال بناء لعقار يعمل دون ترخيص بمطروح (صور)
إيقاف أعمال بناء لعقار يعمل دون ترخيص بمطروح (صور)
إيقاف أعمال بناء لعقار يعمل دون ترخيص بمطروح (صور)
إيقاف أعمال بناء لعقار يعمل دون ترخيص بمطروح (صور)

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