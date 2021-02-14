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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين في انفجار لغم في شرق البلاد

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:40 م
انفجار
انفجار
وكالات
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أعلنت أوكرانيا مقتل ثلاثة من جنودها أوكرانيين في انفجار لغم في شرق هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التي تمزقها حرب، فيما يشكل تصاعد أعمال العنف اختبارا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم العام الماضي.

وذكر الجيش الأوكراني في بيان: إنّ العسكريين قتلوا عندما انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من قرية نوفولوغانسكي على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال شرق دونيتسك المعقل الرئيسي للانفصاليين.

ويأتي الحادث الجديد بعد مقتل جنديين أوكرانيين في اشتباكات مع انفصاليين تدعمهم روسيا الجمعة، في اختبار لوقف إطلاق النار العام الماضي الذي أدى إلى هدوء نسبي في الصراع المحتدم.

وأوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارة لخط المواجهة الخميس، أنّ هجمات الانفصاليين زادت في الآونة الأخيرة. وقال "نفهم أنه بشكل عام جانبنا فقط هو الذي يعتقد أن وقف إطلاق النار ضروري".

ورافق دبلوماسيون غربيون زيلينسكي في هذه الزيارة.

وتحارب أوكرانيا الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا منذ عام 2014 بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

ولقي أكثر من 13 ألف شخص مصرعهم ونزح ما يقرب من 1،5 مليون شخص وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة لدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.

والاسبوع الماضي، شكّلت الحرب محور خلاف دبلوماسي في الأمم المتحدة حين زعمت دول غربية أن روسيا تعرقل الجهود لإنهاء القتال.

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