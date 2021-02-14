بعد قليل.. مؤتمر وزير التعليم لإعلان تفاصيل الامتحانات والفصل الدراسي الثاني

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل، لمناقشة استئناف الدراسة بالمدارس.وذلك بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمية.