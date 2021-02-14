خطة لتأهيل ترع الشرقية لترشيد المياه

تواصل وزارة الموارد المائية والرى، تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الموارد المتاحة من الهدر والتلوث.وتفقد المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الري بالشرقية، اليوم الأحد، بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها ترعة النعامنة زمام هندسة رى مشتول السوق فى وجود طاقم الإشراف، للحث على سرعة التنفيذ بالمواصفات المطلوبة وأسرع وقت للحفاظ على الموارد المائية المتاحة.من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن الأعمال التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها بحالة ممتازة، وتم التأكد بالالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة.