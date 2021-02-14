توقف العمل بنادي المحامين النهري بالمعادي غدا لاستقبال إعادة انتخابات فرعية حلوان

تتوقف إدارات النادي النهري للمحامين في المعادي عن عملها، غدًا الإثنين الموافق 15 فبراير، لانعقاد انتخابات جولة الإعادة لنقابة محامي حلوان، على أن تستأنف الإدارات أعمالها من صباح الثلاثاء الموافق 16 فبراير.وتجرى غدًا الإثنين، انتخابات جولة الإعادة لنقابتي جنوب القاهرة وحلوان، وتنعقد اللجان من 1 إلى 9 الخاصة بالبساتين ودار السلام والمعادي بالنادي النهري في المعادي، واللجان من 10 إلى 16 الخاصة بحلوان والتبين و15 مايو بسرادق بفناء محكمة حلوان.ويضم النادي النهري إدارات؛ (القيد ـ السجلات ـ التفعيل ـ استخراج بطاقات واشتراك العلاج ـ استخراج بطاقات العضوية ـ التحصيل).