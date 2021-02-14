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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إنشاء عقارات للأسر الأولى بالرعاية في دمياط

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:31 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
حسام فهمي
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ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عدد من الملفات الخاصة بمركز ومدينة فارسكور، خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الأحد مع اللواء وحيد رضوان رئيس الوحدة المحلية، وأحمد عامر مدير مديرية الإسكان، ومديرى إدارات الشئون القانونية والمتابعة والتفتيش المالى والإدارى وخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وبحثت "المحافظ" عدد من الموضوعات المُتعلقة بالوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان الاقتصادى بفارسكور وذلك من كافة النواحى، كما تم استعراض الموقف الراهن لإنشاء عمارتين متلاصقتين للأسر الأولى بالرعاية بأم العلا تتكون من دور أرضي و٤ أدوار علوية بإجمالى ٤٨ وحدة سكنية بمساحة ٦٠ متر مربع للوحدة الواحدة، إذ تم تسليم الموقع الخاص بالمشروع أواخر الأسبوع الماضي للبدء في التنفيذ المقرر أن يتم خلال عام.

وعلى جانب آخر تابعت "محافظ دمياط" منظومة العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور والمركز التكنولوجي التابع للوحدة، موجهة تعليماتها إلى اللواء وحيد رضوان بالعمل وفقًا لخطة محددة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والتصدى للتعديات على الطريق العام لتيسير الحركة المرورية والمشاة والحفاظ على المظهر الحضارى العام.

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