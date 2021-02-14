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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مقتل شاب دافع عن جارته في الإسكندرية وأسرته:« مخدناش عزاء ونريد القصاص»

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:22 م
مقتل شاب دفاعا عن
مقتل شاب دفاعا عن جارته
هبه عويضه
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دموع وحسرة تسيطران على المنزل الذي فارقه أحد أبنائه بعد أن راح ضحية دفاعه عن سيدة من جيرانه بمنطقة غربال غرب بمحافظة الإسكندرية، ليلقى مصرعه ذبحًا مقابل شهامته، ليعم الحزن على المنطقة بأكملها التي تشهد له بالسيرة الطيبة، وحُسن الخُلق.

ووري جثمان شهيد الشهامة الجديد الثرى، بعد دفاعه عن سيدة رفض أن يُعتدى عليها بالضرب أمامه ليكون هو ضحية أخلاقه وشهامته من أحد جيرانه الذي رفض تدخله واعتدي عليه بسلاح «كتر» أدى إلى قطع غائر برقبته أودى بحياته.

وانتقلت "الدستور" إلى منزل محمد فوزي عبدالوهاب، للالتقاء بأسرته والتعرف منهم على تفاصيل الحادث.

في بداية الحدث قال فوزي عبدالوهاب والد «محمد» المجني عليه، إن نجله معروف عنه حُسن الأخلاق، والجميع في منطقته يحبونه، مشيرًا إلى أنه لم يدخل في مشاجرة قط، بل كان ودودًا مع الجميع، رجال ونساء وأطفال.

وأضاف لـ«الدستور» أنه يوم الحادث كان ابنه عائدًا من عمله وجلس مع أصدقائه يتسامرون، ولكن شبت مشاجرة في الشارع بين الجيران فتدخل لإنهاء التشاجر، خاصة أن أحد الطرفين كان شابًا صغيرًا، 16 عامًا، لافتًا إلى أنه بالفعل أنهي الشجار بين الطرفين وأوصل الشاب الصغير إلى منزله ليطمئن عليه.

وتابع أن الجاني قام بملاحقة الشاب مرة أخرى، وفي ذلك الحين نزلت والدته للدفاع عن نجلها فتعدى عليها الجاني بعصا«شومة» ليتدخل ابني محمد ويتلقى الضربة على ذراعه، بدلًا من السيدة موجهًا اللوم للجاني بأنه كيف يتعدى على سيدة.

ولفت والد المجني عليه إلى أنه عندما عاتب نجلى الجاني باعتدائه على سيدة بالضرب، رد عليه على الفور قائلًا: «واتعدى عليك إنت كمان»، وضربه بسلاح كتر برقبته كما تعدي على اثنين آخرين بالطعنات، مشيرًا إلى أن شباب المنطقة ومنهم الجاني نفسه توجهوا بنجلي إلى المستشفى الجامعي، بعد أن تم رفض الحالة بمستشفى الجمهورية لصعوبتها، ونحن لا ندري شيئًا في المنزل.

وتابع أنه علم بإصابة نجله من الشباب في المنطقة، ولكن لم يكن يدري بخطورة الإصابة، وعندما هاتف نجله على هاتفه المحمول، رد عليه الجاني بأنه بخير، رغم أنه قاتله ويعلم أن ابني يحتضر دون أن يخبرني بشيء.

وطالب والد شهيد الشهامة بأنه لا يريد سوى حق نجله، قائلًا: «أنا راجل بصلي ومليش في المشاكل أنا عاوز القصاص حق ابني اللي مخدتش عزاه ولا هاخده غير لما اللي عمل فيه كده يتحاسب»، لافتًا إلى أن من قتل نجله جاره وصديقه متسائلًا: «إزاي يعمل فيه كده دول جيرانا وكان صاحبهم وقتله، عاوز حق إبني ومش عاوز أخسر حد من ولادي تاني».

من جهتها قالت فوقية عبدالوهاب عمة «محمد» باكية، إنها من قامت بتربيته هو وأشقائه، فهم ثلاث أولاد وبنتين وهو أكبر الأولاد، مشيرة إلى أنه يعمل على "توكتوك" ويرجع في المساء كل يوم، وكل الجيران تشهد بأخلاقه.

وأضافت قائلة:«ابني كان دمه بيغطوه بالرمال والماء عشان منعرفش حاجة، وكل اللي اتقال اتجرح وراح المستشفى يتخيط، لغاية صلاة الفجر لما الشرطة طلبت والده وبلغته بالخبر، وكمان كان بيرد علينا اللي قتله ويقولنا هو كويس».

وتابعت قائلة «ده ابني انا اللي ربيته وكل حتة في البيت ليه فيها ذكرى، أنا عاوزه حقه، عاوزه العدل، عاوزه القصاص عشان قلبي يرتاح».

وكان محمد فوزي عبدالوهاب، 29 عامًا، قد لقي مصرعه بمنطقة غربال غرب الإسكندرية، بعد أن تدخل في فض مشاجرة بين أفراد عائلتين بمحل سكنه، ولقي مصرعه بذبح بالرقبة بسلاح كتر لدفاعه عن سيدة من جيرانه بعد أن تعدى عليها الجاني" إ. ه"، بالضرب ليلقي المجني مصرعه بعد ساعات بداخل المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

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