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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

اتفاقية تبادل للسفر بين إسرائيل وقبرص لمن حصلوا على تطعيم ضد كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:28 م
اتفاقية تبادل للسفر
اتفاقية تبادل للسفر
وكالات
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أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأحد، أن دولته وقبرص اتفقتا مبدأيا على السماح لمواطني البلدين الذين تلقوا تطعيما مضادا لفيروس كورونا بالتنقل بين البلدين من دون قيود عند استئناف الرحلات الجوية.

ووقعت إسرائيل واليونان الأسبوع الماضي اتفاقية سياحة مماثلة، إذ تسعى دول البحر الأبيض المتوسط إلى إحياء السياحة المتضررة جراء الوباء.

وقال ريفلين في بيان أعقب اجتماعه مع نظيره القبرصي نيكوس انستاسيادس "إسمحوا لي أن أعرب عن سعادتي بالتفاهمات الأخيرة التي ستسمح بتجديد الرحلات الجوية بين إسرائيل وقبرص وتدعو المزيد من الدول إلى اعتماد الممر الأخضر".

وقال المتحدث باسم رئيس الدولة جوناثان كامينجز لفرانس برس: إن "الممر الأخضر" يشير إلى ترتيب يسمح من خلاله للأشخاص الذي تلقوا التطعيم من كلا البلدين بالسفر المتبادل لكن مع بعض القيود.

ونقل البيان عن الرئيس القبرصي الذي من المقرر أن يجتمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في وقت لاحق الأحد، قوله: إن قبرص والدولة العبرية "لديهما خطة عمل طموحة للتعاون بين البلدين".

وحصل 3،8 ملايين شخص في إسرائيل على الجرعة الأولى من لقاح فايزربايونتيك، في حين تلقى 2،4 مليون نسمة الجرعتين اللازمتين من اللقاح.

وتهدف إسرائيل التي بدأت في 19 ديسمبر حملة تطعيم طموحة لسكانها البالغ تعدادهم نحو تسعة ملايين نسمة تطعيم جميع الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما بحلول مارس المقبل.

وأحصت الدولة العبرية 723 ألفا و38 إصابة بفيروس كورونا، بينها 5368 وفاة.

وبدأت إسرائيل هذا الشهر الخروج بشكل تدريجي من الإغلاق الشامل الثالث، لكن المطارات لا تزال مغلقة أمام جميع الرحلات غير الطارئة.

أما قبرص، فبدأت تخفيف الإغلاق الشامل بحذر بعد انخفاض تفشي الفيروس الذي كان قد بلغ ذروته بعد احتفالات عيد الميلاد.

وأغلقت الجزيرة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط في العاشر من يناير للمرة الثانية منذ مارس الماضي بعد أن بلغت الحالات اليومية 907 حالات في أواخر ديسمبر.

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