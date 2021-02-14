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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مؤمن سمير: التباس الحب عندي انسربَ إلى نصوصي

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:27 م
مؤمن سمير
مؤمن سمير
نضال ممدوح
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حول مفهومه للحب ودوره في إبداعه٬ قال الشاعر مؤمن سمير: مثلما تدهشني قدرة الإنسان على القتل وانتقال نقطة من ماء البحر إلى أنف طفل في مخيم وفشل الفراشات في مقاومة أغنية اللهب وكلام الريح رغم أن قلبها أخرس.. إلخ، ظل الحب يحيرني كمفهوم وفلسفة ومعنى وكذلك كقدرة فريدة على اقتحام أبواب بالغة الشدة وأزمان صلدة ونفوس كأنها الصخر.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور": هذا الفعل المعنوي العجيب يصنع آثارًا مادية مبهرة ويحول مصائر ووجهات سير في الحياة وزوايا بصر وبصيرة، كأنهُ مارد وكأنهُ ريشة خفيفة وكأنهُ لا شيء وحينًا كل شيء.. ومثلما احترتُ في كنه غالبية الأفعال الإنسانية، تهتُ كذلك في قدرتنا على القيام بفعل الحب وكذلك في القدرة على مقاومته حتى أنني أفسدتُ على نفسي دومًا كوني داخل التجربة وفي القلب من تجلياتها وآلائها.

أن توقف أسئلتك الدوارة بلا انتهاء لتحس وتشعر فقط.. أن تستمع بالدوامة وعَظَمة قرار عدم مقاومتك للغرق.. هي أمور رائعة لكنني فشلت فيها للأسف، في كل مرة وفي كل مرحلة عمرية..كنتُ دائمًا شكاكًا وخائفًا من أن أفرح وأسأل سريعًا ماهي السعادة وأحتار في شعور الانجذاب لكائن آخر جميل إن كان في حقيقته خطرًا كونيًا أو فخًا من الأقدار المتربصة بدلًا من التمتع بشفافية الشعور وطراوة الإحساس.

كذلك كنتُ أقع دائمًا تحت نيْر لعبة المقارنات وشرورها فكنت أسأل مثلًا إن كانت محبتي للكتب والشعر أعمق أم تعلقي بهذه الإنسانة التي تطالبني بأن أُسْتلب من فتنة حالة العشق حتى تَصْدُقَ الحكاية مع أنه لا تعارض أبدًا بين أنماط وأشكال ما نحب ونهوى وكل الأمور تخرج من معين واحد هو روحي ونفسي المرهَقَة دومًا.. وكأنني بهذه الأوهام أجرُّ الفتى ثم الشاب إلى الهرب، هذا الذي أدمنه بعدها وبهذا فكلما فرحتُ ارتعشتُ وعَدَوتُ بعيدًا وكلما ضَحِكَت عيوني برؤيا الحبيب انتَصَبت أمامي فكرة أنني سأموت وسأتركه وهذا ظلمٌ لا يليق لهذا فالأوفق هو قتل الابتسامة قبل أن يستفحل خطرها وتصير فرحةً أو سعادة.

هل الطفولة التي وُئدت في الصحراء هي المجرمة والمسؤولة عن تلك القسوة أم أن تكوين الشاعر الذي سمح للشعر أن يحتله بشراسة فتماهى الخيال عنده مع الواقع وتساوت الدراما الحقيقية الملموسة مع الهلاوس والضلالات؟ قد يكون ذلك وقد لا يكون المهم أن التباس الحب عندي ومعي انسربَ إلى نصوصي بفداحة مرعبة – وقد تكون فنيًا موفقة- فمرة تكون الحبيبة هي البهاء الحسي العظيم والموحِي، فقط، ومرةً تكون روحها هي النافخ في روحي لأعود حيًا..مرةً تطاردني كقبر مفتوحٍ يودُّ أن يلبي نداء التعاويذ التي انتخبتني من الجحيم وأخرى أجدها أختي وأمي ورفيقتي في شيخوخةٍ دائمةٍ هي حياتنا بين الحروب..

لكن ماذا عن حبي لنفسي؟ بالتأكيد هو أكثر التباسًا في وعيي وفي قصائدي وماذا عن حبي لأبي وأمي والتاريخ الحي والميت والقادم والماشي والطائر الخ كلها قيم وأحلام وأسئلة وتجارب تزيد من صعوبة الاستيعاب لكن الأمور التي لم تتغير مطلقًا هي يقيني وانتمائي النهائي للمتألمين والفقراء والمظلومين وللوردة التي تتنفسُّ حتى هذه الساعة في لوحةٍ نسوها في مخزن رطب.

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