اليمن: ميليشيا الحوثي تنفذ أجندة الحرس الثوري

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.وقال المالكي- في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الإخبارية- إن "تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران"، مشددا على أن المدنيين والأعيان المدنية "خط أحمر".وكشف المتحدث عن أن قواته اعترضت أكثر من 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيّرة، معتبرا أن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.وردا على سؤال حول رفع الولايات المتحدة الحوثيين من قائمة الإرهاب، وإمكانية تأثير ذلك على تحركاتهم الأخيرة، أوضح المتحدث أن القرار الأمريكي لم يشمل قادة الميليشيات، كما أن الإدارة الأمريكية جددت موقفها الداعم للمملكة.