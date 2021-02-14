المكسيك: إصابات كورونا 1.99 مليون والوفيات 173 ألفًا و771

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 1.99 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد، بتوقيت مكسيكو سيتى، وذلك حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في المكسيك جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 173 ألفا و771 حالة وفاة، وقد تعافى من المرض 54ر1 مليون من المصابين حتى الآن.وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 50 أسبوعا.