قرية تعوم على مياه الصرف بالفيوم.. والأهالي: «نظرة يا مسؤولين»

تعاني قرية الوابور الجديدة، التابعة لمركز إطسا بالفيوم من غرق المنازل بمياه الصرف الصحي منذ سنوات.يقول عمران الحجر، من أهالي القرية، لـ"الدستور"، إن القرية عائمة على مياه الصرف بسبب طبيعة أرض القرية الحجرية والأزمة متفاقمة من بداية 2000 إلى الآن، مؤكدًا أن القرية من أكبر قرى إطسا والتي تبعد عن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تطون 800 متر.أضاف الحجر:"تقدمنا لكل الجهات المعنية وفوجئنا بأنها خارج المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير 1000 قرية، وكان لدينا أمل أنها تدخل ضمن التطوير، وعندما تحدثنا أثناء الحوار المجتمعي الذي عقده الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ورئيس مجلس مدينة إطسا قالوا إن القرية ضمن منحة الاتحاد الأوروبي، وطبعًا هنفضل سنوات كثيرة وهيبقي أمامنا أكثر من 6 سنوات، وتظل معاناتنا كما هى، مطالبًا بأن ينظر المسؤولين في الفيوم إلى الأهالي بعين الرأفة".