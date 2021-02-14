أحمد جاد الكريم: الحب في الصعيد كأهله.. خجول وقاس

كيف يرى الروائيون والكتاب الجنوب الحب، وكيف وظفوه في رواياتهم، يقول الروائي والقاص الجنوبي أحمد جاد الكريم: "الحب في الصعيد خجول كأهله، واعر أحيانا، وقاسٍ، بسيط لا يحتاج إلى كلام في أحيان أخرى، متقشفون في اللغة والتعبير هم الصعايدة عندما يريدون أن يعبروا عن مشاعرهم تجاه الآخرين، ليس أمام المرأة فقط، تكفي التحيات، والتماعة العين للتعبير عما بداخل الرجل عندما يغيب عن بيته مدة طويلة ويعود.يكمل جاد الكريم: "في رواية خالتي صفية والدير للكاتب بهاء طاهر ينقلب حب صفية لحربي من نور تضيء لنار انتقام تريد أن تحرق وتقتل؛ هكذا انقلبتْ القوة نفسها التي كانت سببا في ربط قلبين بعد قتل حربي لزوجها إلى رغبة ملحة في الأخذ بالثأر؛ هذا نوع من الحب مغلف بالتقاليد التي ترى أنه من العار أن يُترك القاتل طليقا، حتى لو قتل خطأ أو دفاعًا عن النفس؛ هذا الحب معجون بتلك الشمس الحارقة التي تلفح الوجوه، وتُسمر الجباه، الطبيعة نفسها في بعض مناطق الصعيد تجعل من البوح نوعا من الرفاهية، أو خنوعا وتذللا أمام المحبوبة، الأمر أيضا ليس على إطلاقه، هناك استثناءات كثيرة، تثبت القاعدة وتؤكد وجودها كما أن اختلاف الزمان والمكان ما بين قرية الصعيد أو المدينة أو المحافظات الكبرى يجعل الأمر ليس على أطراده.يواصل: "في القرية التي كانت مسرحًا لأحداث روايتي الأولى ليالي السيد، لم يقدر سالم أن يُعبر عن حبه صريحا لنهى، ظل المُحب كتومًا، عيناه تفيضان بما في قلبه، لكن على اللسان ألف قُفل، جاءت النهاية لتزيل كل الأقفال ليرحلا حيث الأرض غير الأرض، فربما يُسمح لسالم وقتها أن يقول ما يريد، الأمر كان أكثر صعوبة أمام نوح بطل روايتي أحزان نوح، الذي كان يرى في الحب موضوعا صالحا للتأمل والتفلسف كأي شيء في حياته، ترك الحبيبة ولم يترك الحب، راح يبحث عنه في الصحراء، في الحقيقة كان نوح يبحث عن نفسه؛ أسماء تحولت لرمز، أكثر من كونها فتاةً تُحب، بشيء من الدقة تحولتْ لمعنى مجردًا، يصعب التوحد معه، فأخذ يفتش عنه في كتب التاريخ، ويطارده في الأساطير، لم يجد ملاذًا إلا في ذلك العالم المتسع، الخالي من البشر، الخالي من الحبيبة نفسها.يتابع جاد الكريم: "ولأن همام غادر الصعيد مبكرًا للأزهر، انحلتْ عُقدة لسانه، أعجبته لَكنة بنات المحروسة، ورقة كلامهن وعذوبته، فاللغة هناك تتخلى قليلا حروفها عن التفخيم، ويتبدل بعضها لتصير أكثر نعومة؛ وبمجرد أن ربط الحب بينه وفاطمة في ثنايا المقطم حيث الأولياء والمتصوفة ينشقون المحبةَ في كل ركن، فاض قلبه، ثم تزوج فاطمة، لم يكن الحبُّ بُغيةَ همام في رواية تغريبة بني همام، كان الحلم أقوى، يزوده الحبُّ بين الحين والآخر، وفي منتصف التغريبة لم يُرد همام أن ينهزم أمام حبيبته جعلها تعود إلى الصعيد، ليداري انكساره، فلا يراه منعكسا يوما في عينيها.