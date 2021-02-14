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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التضخم الخليجي يقفز 2.9% خلال ديسمبر بدعم من زيادات أسعار التبغ والغذاء

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:22 م
أسعار التبغ والغذاء
أسعار التبغ والغذاء
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أظهرت بيانات اقتصادية خليجية، اليوم الأحد، ارتفاع معدل التضخم (أسعار المستهلكين) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 2.9% خلال شهر ديسمبر 2020، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2019.

وبذلك يواصل مؤشر التضخم ارتفاعه في دول الخليج للشهر الثاني على التوالي، حيث كان ارتفع في شهر نوفمبر 2020 عن مستواه السابق في الشهر نفسه من 2019 بنسبة 3%.

وعزا المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تقرير أصدره اليوم ارتفاع التضخم في شهر ديسمبر الماضي إلى الزيادات التي حصلت في مجموعات التبغ بنسبة 10.9%، والأغذية والمشروبات بـ9.7%، والاتصالات بنسبة 7.8%، والمطاعم والفنادق بـ5.3%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 5.1%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بـ4.8%، والملابس والأحذية بنسبة 4.3%،و النقل بـ2.5%، والصحة بنسبة 2.1%.

وأشار المركز الإحصائي - في تقرير له اليوم الأحد، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إلى أنه في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة بنسبة 6%، ومجموعة التعليم بنسبة 4.2%، ومجموعة السكن بنسبة 1.8%.

وحول مساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر ديسمبر2020، أوضح التقرير، أن مجموعة الأغذية والمشروبات ساهمت بالنسبة الأكبر، وبنسبة 1.6 % من إجمالي معدل التضخم الخليجي البالغ 2.9%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.5%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.4%، وكلًا من مجموعة الأثاث ومجموعة النقل ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 % لكل منهم، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.1%.

وفي المقابل ساهمت مجموعة السكن بمساهمة سالبة بلغت 0.4 %، وكلا من مجموعة الثقافة والترفيه ومجموعة التعليم بنسبة 0.2% لكل منهما، فيما لم تسجل مجموعة الصحة أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.

ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر ديسمبر2020، فقد ساهمت السعودية بما نسبته 3.3 %، والكويت بنسبة 0.2 نقطة مئوية، وفي في المقابل ساهمت الإمارات بمساهمة سالبة بلغت 0.4%، وقطر بنسبة 0.2 %، وسلطنة عمان بنسبة 0.1%، بينما لم تسجل البحرين أي مساهمة تذكر في هذه الشهر.

وتشير بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول المجلس شهدت انخفاضًا طفيفا بنسبة 0.1% في مستوى أسعارها في شهر ديسمبر2020 مقارنة بشهر نوفمبر السابق، وكانت المجموعات التي شهدت انخفاضا هي النقل بنسبة 0.6%، والسكن بنسبة 0.3%، والأغذية والمشروبات بنسبة 0.2%، وكلًا من مجموعة الملابس والأحذية ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بـ0.1%، في حين ارتفعت الأسعار في مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1.7%، وكلًا من مجموعة الأثاث ومجموعة الاتصالات ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق بـ 0.2% لكل منهم، ومجموعة التبغ بـ0.1%.

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