موسكو تسابق الزمن لرفع مستويات شبه قياسية من الثلوج من شوارعها

يشارك نحو 70 ألف عامل اليوم الأحد، في رفع الثلوج من شوارع موسكو بعدما هددت مستويات شبه قياسية لتساقط الثلوج بإصابة العاصمة الروسية بحالة من الشلل.صرح نائب عمدة موسكو بيوتر بيريوكوف بأن تنظيف الشوارع سيستغرق ما يصل إلى خمسة أيام.ووعد بيريوكوف بإقامة أكشاك لتقديم الوجبات الخفيفة على الطرق السريعة بموسكو لمساعدة السائقين العالقين في الاختناقات المرورية بسبب الطقس.وتسببت حالة الطقس السيء في تأخر أكثر من 80 رحلة جوية من مطارات المدينة الثلاثة، وتم إلغاء بعضها.ووفقا لخدمات إدارة الكوارث، فقد انهارت أسقف عدة مبانٍ بسبب ثقل الثلوج. وتم تسجيل حالتي وفاة.ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مركز الأرصاد الجوية القول إن سُمك الثلوج على الطرق بلغ 59 سنتيمترا صباح اليوم الأحد في موسكو.وتساقط الثلوج الحالي هو الأكبر منذ عام 1956، عندما وصل السُمك إلى 60سنتيمترا، وثاني أعلى مستوى منذ عام 1879.ولا يتوقع خبراء الأرصاد الجوية المزيد من تساقط الثلوج في الأيام المقبلة.