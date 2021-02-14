رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد إسماعيل: في الصعيد هناك عقابين للحب.. الحرمان أو القتل

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:20 م
خالد إسماعيل
خالد إسماعيل
ايهاب مصطفى
طباعة
الحب في ثقافة الصعيد كائن مكروه وغير محبب ويعاني من تشوهات كثيرة جدا في ولادته، منها الأهل ودوائر المعرفة وغيرها، فكيف هي نظرة الأديب للحب وكيف يوظفه في كتاباته، يقول الكاتب الصحفي والروائي خالد إسماعيل: "الحب فى ثقافة الصعيد هو الحرام والممنوع حتى الكلام فيه أو عنه، ويشار إلى كل علاقة بين ذكر وأنثى خارج السياق الاجتماعي المنظم للحياة فى الصعيد بمصطلح "قلة أدب"، لأن هذا المجتمع يحرم الكلام عن هذه القضية.

يكمل إسماعيل: "كل فتاة فكرت فى الحب، عقابها بأخذ شكلين، الأول عقابها بحرمانها من الحبيب، بمعنى أنها تنال العقاب من المجتمع بحرمانها من الاقتران بمن أحبته، والعقاب الثانى وهو القتل لو ترتب على هذا الحب اتصال جنسي خارج منظومة الزواج.

يتابع خالد إسماعيل: "في روايتي الأحدث "حكايات عائلية" قدمت فى الحكاية الثامنة التى حملت عنوان "الحاقن العاشق" تفاصيل واقعية حول نظرة المجتمع الصعيدي للحب، وكذلك فى روايتي "أوراق الجارح" وقصة "غرب النيل"، وكل الفتيات والسيدات فى هذه الأعمال تم قتلهن لأنهن خالفن المجتمع، وغردن خارج السرب، وفى كل الأعمال عندي هناك قصص حب مجهضة وفاشلة منها ما عشته بشكل شخصي ومنها ما عرفته بحكم حياتي فى الصعيد، والمجتمع الصعيدي الذي عرفته لا يسمح للفرد بتحقيق الأحلام العاطفية بل يقتل كل حلم لا يتفق مع أعرافه وقوانينه القاسية، قصص حب مجهضة، وفاشلة، وقوانينه القاسية.

يكمل خالد إسماعيل:" هذه القسوة ناتجة عن سيطرة الثقافة البدوية على عرب الصعيد القادمين من شبه الجزيرة العربية أو من الصحراء الكبرى "دول المغرب العربي"، والمرأة فى الثقافة العربية هى الأقل وهى المحمية من جانب الرجل، وهذه الحماية نابعة من كون المجتمع العربي مجتمع قائم على القتال، والقتال معناه الحاجة لقوة الرجل ولهذا أصبح المجتمع العربي هو مجتمع يحكمه الرجال وقوانينه تخدم وجوده ومشاعره، وبالتالي تسمح له بالهيمنة على "الحريم" ولكن داخل المنظومة العرفية، فهو حامى الديار، وهو المسيطر، ما دام يتحرك وفق قانون القبيلة، والصعيد رغم كل ما جرى عليه من تحضر وتعليم ما زال أسيرا لفكرة وقانون القبيلة.

وفي الأخير قال: "ولدى على المستوى الإبداعي "رواية "كحل حجر" رصدت فيها تجربة تخصني أيام بدايات حياتي فى القاهرة والرواية صدرت عن دار ميريت 2001.

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الإعلان 14 لشقق الإسكان الاجتماعي في مصر

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

وزير التعليم يكشف تفاصيل إجراء الامتحانات وعودة الدراسة اليوم

الصور

image description

سيشن تصوير للبط فى عيد الحب بدمياط: «يا بختهم»

image description

برلماني يلتقي أهالي «فابريكات دمياط» بعد قرار إزالة مساكنهم

image description

تداول 24 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل كلية الطب البشري

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا للطقس السيئ

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

موعد صرف مرتب فبراير ٢٠٢١ للموظفين

الفلانتين.. لماذا سمي عيد الحب بهذا الاسم؟

موعد صرف الدفعة السادسة من منحة العمالة غير المنتظمة

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

وفاة الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي عن عمر ناهز 77 عاما

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

«هيئة الكتاب» تنظم ندوة «بنتك أمانة.. ختان الإناث من منظور ثقافي»

كاتبات صعيديات: «في الجنوب لا يمكننا أن نحب.. لكننا نتعامل به»