خالد إسماعيل: في الصعيد هناك عقابين للحب.. الحرمان أو القتل

الحب في ثقافة الصعيد كائن مكروه وغير محبب ويعاني من تشوهات كثيرة جدا في ولادته، منها الأهل ودوائر المعرفة وغيرها، فكيف هي نظرة الأديب للحب وكيف يوظفه في كتاباته، يقول الكاتب الصحفي والروائي خالد إسماعيل: "الحب فى ثقافة الصعيد هو الحرام والممنوع حتى الكلام فيه أو عنه، ويشار إلى كل علاقة بين ذكر وأنثى خارج السياق الاجتماعي المنظم للحياة فى الصعيد بمصطلح "قلة أدب"، لأن هذا المجتمع يحرم الكلام عن هذه القضية.يكمل إسماعيل: "كل فتاة فكرت فى الحب، عقابها بأخذ شكلين، الأول عقابها بحرمانها من الحبيب، بمعنى أنها تنال العقاب من المجتمع بحرمانها من الاقتران بمن أحبته، والعقاب الثانى وهو القتل لو ترتب على هذا الحب اتصال جنسي خارج منظومة الزواج.يتابع خالد إسماعيل: "في روايتي الأحدث "حكايات عائلية" قدمت فى الحكاية الثامنة التى حملت عنوان "الحاقن العاشق" تفاصيل واقعية حول نظرة المجتمع الصعيدي للحب، وكذلك فى روايتي "أوراق الجارح" وقصة "غرب النيل"، وكل الفتيات والسيدات فى هذه الأعمال تم قتلهن لأنهن خالفن المجتمع، وغردن خارج السرب، وفى كل الأعمال عندي هناك قصص حب مجهضة وفاشلة منها ما عشته بشكل شخصي ومنها ما عرفته بحكم حياتي فى الصعيد، والمجتمع الصعيدي الذي عرفته لا يسمح للفرد بتحقيق الأحلام العاطفية بل يقتل كل حلم لا يتفق مع أعرافه وقوانينه القاسية، قصص حب مجهضة، وفاشلة، وقوانينه القاسية.يكمل خالد إسماعيل:" هذه القسوة ناتجة عن سيطرة الثقافة البدوية على عرب الصعيد القادمين من شبه الجزيرة العربية أو من الصحراء الكبرى "دول المغرب العربي"، والمرأة فى الثقافة العربية هى الأقل وهى المحمية من جانب الرجل، وهذه الحماية نابعة من كون المجتمع العربي مجتمع قائم على القتال، والقتال معناه الحاجة لقوة الرجل ولهذا أصبح المجتمع العربي هو مجتمع يحكمه الرجال وقوانينه تخدم وجوده ومشاعره، وبالتالي تسمح له بالهيمنة على "الحريم" ولكن داخل المنظومة العرفية، فهو حامى الديار، وهو المسيطر، ما دام يتحرك وفق قانون القبيلة، والصعيد رغم كل ما جرى عليه من تحضر وتعليم ما زال أسيرا لفكرة وقانون القبيلة.وفي الأخير قال: "ولدى على المستوى الإبداعي "رواية "كحل حجر" رصدت فيها تجربة تخصني أيام بدايات حياتي فى القاهرة والرواية صدرت عن دار ميريت 2001.