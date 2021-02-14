الحريري يعلق على منع تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الآن

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الأحد، أن منع تشكيل الحكومة حتى الوقت الحالي، هو تأخير لإعادة الإعمار وإطالة لأزمة البلاد.وأكد الحريري، وفقا لقناة العربية، أنه التقى الرئيس اللبناني ميشال عون 16 مرة، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، متسائلا عن سبب تمسك عون بالثلث المعطل في الحكومة الجديدة.وأضاف الحريري: "لا تراجع عن قرار رفض الثلث المعطل في الحكومة الجديدة"، موضحا أن عون سلمه شخصيا قائمة بأسماء وزراء، لكن في ظل التمسك بالثلث المعطل.