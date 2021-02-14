ضبط 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة للتحفظ على أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي، مع معاقبة المخالفين وتحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق.وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قامت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة اللواء دكتور يوسف شباط؛ بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، بشن عدة حملات في الفترة من يوم 8 فبراير وحتى يوم 10 فبراير2021، وأسفرت الحملات عن تحرير 13 محضرا للمخالفين، والتحفظ على ما يقرب من 2.5 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مذبوحة خارج المجازر أو ذبيح غير حيوي، من عدد من المطاعم والمنشآت بنطاق أحياء منتزه أول وغرب، والجمرك.ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ أنه خلال الحملات تم ضبط 1751 كجم نتر لحوم، و388 كجم بط وأوراك بط و322 لحوم سجق (تم أخذ عينة بواسطة مفتش الصحة) و122 كجم لحوم بقرى وضأن (ذبيح خارج المجازر) و25 كجم لحوم مفرومة و66 كجم لحوم بقرى ذبيح غير حيوى وغير صالحة، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين.جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ الإسكندرية، لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، يأتي هذا في اطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.