11 قتيلًا في هجوم على موقعين عسكريين في الكونغو الديموقراطية

قُتل 11 شخصًا الأحد، في هجوم على موقعين عسكريين نفّذه مسلّحون في لوبومباشي ثاني مدن جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما جاء في حصيلة رسمية.وصرّح رئيس بلدية المدينة غيسلان روبير لوبابا بولوما لوكالة فرانس برس "في الوقت الراهن، تفيد الحصيلة عن 11 قتيلًا بينهم ستة من المتمردين وأربعة من عناصر قوات الأمن ومدني".وصباح الأحد، سُمعت أصوات طلقات نارية في عدة أحياء في مدينة لوبومباشي، بحسب ما ذكر شهود عدة لوكالة فرانس برس.وقال مسؤول في المجتمع المدني جيف مبيا كاديما لفرانس برس إن "موقعين عسكريين استُهدفا في هجمات (الميليشيا الانفصالية) باكاتا كاتانغا، وهما ثكنتا كيمبيبي وكيباتي".من جانبه، أكد الأب فورتوني مبايو وهو مسؤول آخر في هيئات المجتمع المدني، لفرانس برس: إن العملية حصلت "هذا الصباح (الأحد) في لوبومباشي ولم تستعد المدينة الهدوء بعد".وعُرّف عن المهاجمين بأنهم "عناصر من (ميليشيا) باكاتا كاتانغا".ولوبومباشي هي عاصمة منطقة كاتانغا الغنية بالمعادن وتشهد بشكل متكرر عمليات تسلل ينفّذها مسلّحون ينتمون إلى ميليشيات انفصالية. وأسفر الهجوم السابق الذي وقع في 26 سبتمبر 2020، عن مقتل شرطيين اثنين وجندي.