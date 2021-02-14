"لو حد إداني دبدوب هرميه في وشه".. تفاصيل أول قصة حب في حياة ياسمين الخطيب

عاشت الكاتبة والإعلامية ياسمين الخطيب عددًا من قصص الحب، وأفصحت ياسمين عن أول قصة حب عاشتها حين كانت في الخامسة عشرة من عمرها.تقول ياسمين الخطيب: "بداية أنا لست من المحتفين بعيد الحب وحين أفكر في الاحتفال بهذا اليوم فيكون نصيبي "النحس والنكد"، إلى أن ترسخت لدي قناعة بأن هذا اليوم هو يوم النكد، وفي الأخير اهتديت لفكرة لطيفة، أنني أهمله تمامًا ولا أفكر فيه لكي يمر مرورًا عابرًا مثل الغريب أو عابر السبيل، وفي الحقيقة أنا لا أحب الدباديب ولا القطط ولا أحب كل هذه الهدايا ولم أجربها في حياتي وإلى الآن لم يعطني أحد هدية دبدوب أحمر، ولو منحني أحدهم دبدوب أحمر فسأرميه في "وشه".وعن رؤيتها للحب تقول ياسمين الخطيب: "فكرتي عن الحب بشكل عام استقيتها من البيت فأنا محظوظة بأنني ولدت في بيت يفيض بالحب وأبي رجل متفهم ولطيف ومحب وأمي ست حنونة وتقوم بعمل كل شئ بالحب، تربي أولادها بالحب ولم تمل يومًا من المسؤولية أو تتركنا ولا اتذكر أنه برغم مهامها الصعبة فقد تأثرت أو أبدت ضيقها يومًا، كانت تقوم بعملها بالحب فمثلا حين تطبخ الطعام تطبخ بالحب وحين تقوم بعمل "تورتة" تقوم بجمعنا وهكذا، هي مشاعر فياضة وتنم عن كم المحبة التي تحملها لنا.وتضيف الخطيب: "مررنا في بيتنا بظروف قاسية فمثلا أصيبت أختي الكبيرة بـ"كانسر" وتوفيت فخافوا على أن أتأثر فذهبت إلى بيت خالتي وقضيت فترة كبيرة هناك وكان أيضًا بيتًا مفعما بالحب، ونظرا لظروفي الاستثنائية فكنت طفلة في بيت كل أبنائه في المراحل الجامعية المختلفة فكنت مدللة، لذلك فكرتي عن الحب مرتبطة بالبيت والدفء وليس الحب بمعناه الكلاسيكي.وعن تفاصيل أول قصة حب عاشتها الخطيب تقول: "كانت قصة كلاسيكية وباهتة وكانت مع ابن الجيران وأنا كشخصية كنت أخلط في ذلك الوقت ما بين شعوري بالحب ورغبتي بالتحدي، والحقيقة أنه كان ولدًا مدللًا، وكان ثريًا جدًا، فمن باب التحدي قلت سأحبه، كان لدي 15 عاما وقلت لهم "لو مخطبتوليش فلان فسأنتحر"، فتمت الخطوبة فعلا وبشروطي، وحدث أنني بعد أسبوع مللت فقررت فسخ الخطوبة، وبناء على رأي الأهل قررت الاستمرار لمدة عام حتى نمنع الألسنة من التقول، وفي الحقيقة كان الولد يغدق علي بالهدايا وأنا ممتنة جدا له، ليس للهدايا ولكن لأن هذا السلوك أكسبني ترفع وعدم تهافت على أي شئ قيم، ولا يلفت نظري الرجل الثري باعتبار هذه الصفة أجمل صفاته، فمثلا كانت لدي سيارة قبل أن أبلغ الثامنة عشرة وكانت بالنسبة لسني شئ كثير، وبعد عام فسخت الخطوبة وقمت بإرجاع كل شئ بالكامل.وأضافت: "أنا ياسمين الخطيب لا أستطيع العيش بدون حب؛ حتى ولو من طرف واحد ومن الممكن أن يكون هناك شخص يعجبني فأتصور أنني في قصة حب بدون أن يكون هناك تواصل، لأن الحب ملهم والشعور به شعور ملهم جدًا، وإن عاش المرء قصة حب حقيقية فهو محظوظ وبالتأكيد ملهم.تكمل الخطيب: "عشت تجارب كثيرة تعلمت منها حكمة، هناك أول قصة حب ولكن ليس هناك آخر قصة، وليس هناك ما يسمى بـ"حب عمري" أو "الحب الحقيقي"، كل هذه مصطلحات وهمية.تواصل: "كل حب تعيشه هو حب، والحب الجديد يجِّب ما قبله، وخلصت إلى قاعدة تقول" أنه ليس هناك حب أوحد وطالما الإنسان حي فله القدرة على الحب".وأكدت:" في الأخير ان الحب يرادفه الشعور بالأمان والدفء وأنا الآن أراه بشكل أكثر شمولية وبالرغم من معرفتي أن هذا الكلام كلاسيكي والكثير يقولونه ولكن لفترات طويلة عشت وحدي ولكني بالرغم من ذلك فلم أعش بدون حب، كان لدي أسرتي وأولادي، وهو نوع عظيم جدا من أنواع الحب ومعوض بشكل أو بآخر، ولدي أيضًا أصدقاء أحبهم، والشعور أنك محاط بالأحبة على اختلاف صفاتهم، اصدقاء، واهل، هو بالفعل ما ينطبق عليه وصف "الحب الحقيقي" وفي الأخير فالحب الحقيقي هو أن تكون محاطًا بالمخلصين.