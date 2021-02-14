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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يكلف إحدى الشركات باستكمال أعمال التطشيب لـ1032 وحدة

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:15 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تكليف إحدى الشركات باستكمال الأعمال في 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية، وذلك بعد تقاعس الشركتين القائمتين على إنشاء وتشطيب هذه الوحدات، وذلك بنظام التخارج، على أن يتم تطبيق نفس التوجيهات خلال أسبوع على 10 عمارات سكنية أخرى بالتجمع الثانى تقوم بتنفيذها الشركة الوطنية في حالة عدم الجدية في التنفيذ، وذلك في اجتماع ضم مسئولي الجهات التنفيذية وشركات المقاولات العاملة بمشروع الإسكان المتميز بحى العقاد.

وشدد عطية، على ضرورة التزام الشركة المكلفة بتكثيف العمالة على مدار 24 ساعة، مع جودة التشطيب وفقًا لخطة زمنية محددة لتسليم هذه الوحدات في أسرع وقت ممكن، مع الإعلان عن التوقيتات الزمنية لتسليم هذه الوحدات والمرافق العامة واللاندسكيب والمهندسين المسئولين عن الإشراف الفني عليها.

وأعطى اللواء أشرف عطية، تعليماته بوضع برنامج زمنى لتسليم 14 عمارة سكنية في التجمع الأول والتي تقوم بتنفيذها المجموعة الوطنية للاستثمارات التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، مع تلافى جميع الملاحظات التي أبداها الحاجزين أثناء تسليمهم للوحدات السكنية، موجهًا الجهات القائمة على توصيل المرافق العامة من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات بالإسراع، في إنهاء جميع الشبكات قبل البدء في أعمال الرصف واللاندسكيب، وهو الذى يتواكب مع إعداد التصميمات الخاصة بمنطقة الخدمات.

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