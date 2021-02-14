ريم نجمي: الحب في السينما المصرية وراء زواجي من مصري (حوار)

ماذا عن معني ومفهوم الحب لدى الشاعرة والمترجمة ريم نجمي؟

ماذا عن تصوراتك الشخصية عن الحب في مراحل حياتك المختلفة؟

هل كان للسينما دور في زواجك من الكمترجم المصري؟

ماذا عن دورالسينما والحب في عملك الإبداعي؟

لأن الحب مثل الشعر، ميلاد بلا حسبان، لأن الحب مثل الشعر ما باحت به الشفتان بغير أوان، ولأن الحب قهّار كمثل الشعر يرفرف في فضاء الكون لا تعنو له جبهة وتعلو جبهة الإنسان أحدثكم، هكذا كان يرى الشاعر الراحل صلاح عبد الصبور، فماذا عن الحب ومفهومه وضرورة وجوده وكيف تراه الشاعرة والمترجمة المغربية ريم نجمي في حوارها مع «الدستور».لا أستطيع تعريف الحب، لكني أعتقد أنه هو"تلك الدقائق التي أشتاق إليك فيها عندما تخرج لشراء الخبز صباح الأحد"، بهذه القصيدة القصيرة حاولت تعريف الحب في ديواني الأخير "كن بريئا كذئب"، لكنها تبقى محاولة بسيطة في التقاط صورة من صور الحب ومعناه الشاسع والمتعدد بتعدد الخبرات والتجارب الإنسانية، وكأن تعريف الحب يشبه البصمة، لكل فرد مفهومه الخاص عن الحب.شخصيًا كانت أولى تصوراتي عن الحب من خلال السينما المصرية وربما بقيت إلى اليوم حبيسة تلك التصورات المغرقة في الرومانسية والتي تكاد تكون غير واقعية، فالحب بالنسبة لي تلك المشاعر الأبدية التي كانت تكنها نجلاء فتحي لمحمود ياسين في فيلم "اذكريني"، المرأة التي تخلت عن أمومتها وعن ووضعها الاجتماعي وكرست حياتها لذكرى رجل مات، أحبته ذات يوم.الحب هو ذلك العشق المغلف بالمستحيل الذي تملّك بوسي ونور الشريف في فيلم "حبيبي دائما"، الحب أيضا هو لعبة التخفي والاعتراف المؤجل في فيلم "صغيرة على الحب".صور التضحية والوفاء اللامشروط والمحاربة من أجل الحبيب وانتصار الحب دائما، كانت قاسما مشتركا في أفلام مصرية كثيرة أحببناها وتسربت ليس فقط إلى ذاكرتنا المشتركة، إنما إلى "لوعينا المشترك"، ربما هنا ينبغي أن اعترف أنها ليست صدفة أني تزوجت رجلًا مصريًا وأحببته على طريقة بطلات أفلام السبعينيات والثمانينيات.إن تلك التصورات التي شكلتها ذاكرة طفلة عن الحب من خلال الأفلام ارتبطت ببلد معين، بلهجة معينة أيضًا، فاللغة جزء أساسي من الحب، صحيح أن للحب لغة خاصة به، وهى لغة إنسانية وكونية، ولكن بالنسبة إليّ شخصيا اللهجة المصرية هي لغة الحب، ليس فقط لأنها لغة زوجي ولكن لأنها لهجة حافلة بتعابير شاعرية غزلية ومفردات تسهل التعبير عن الحب وتجعله سلسًا ومرهفًا وجميلًا على عكس لهجات عربية أخرى.أثر الأفلام المصرية لا يمكن أن أغفله أيضًا في كتاباتي الشعرية أو النثرية عن الحب، هذا طبعا إلى جانب ما قرأته في مكتبة والديّ من روايات ودواوين شعرية في فترة المراهقة ساهمت أيضا في تكوين مفهومي الخاص عن الحب، فالروايات تعَلّم الحب والشعر يعلم الناس كيف يتحابون وكيف يعبرون عنه، تعلمت الحب وأنا أقرأ إيروتيكا ريتسوس وعشرون قصيدة حب لنيرودا، أو عندما استرقت النظر إلى سرير غريبة محمود درويش.لا أعتقد أن هناك شاعرًا أو كاتبًا كبيرًا في العالم لم يكتب عن الحب، فإذا كان لا بدّ للأدب من وظيفة فإن وظيفته أن يعلمنا الحب ويقربنا منه. وفي تقديري تبقى أجمل وأرق وأعذب القصائد الإنسانية هي قصائد الحب. شخصيا أَجِد لذة خاصة في الكتابة عن الحب وأعتبره موضوعي الأثير، لأن الكتابة عن الحب هي تمجيد لكل القيم الانسانية الأخرى وكأننا نؤثث عزلة العالم بالحب. فالحب هو الإحساس بالآخر، الحب هو مصفاة الحياة المشتركة بين اثنين، الحب هو في الحقيقة تأنيث العالم، فكما قال ابن عربي ما لا يؤنث لا يعول عليه.