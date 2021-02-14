«أعمال الحب».. الحلقة الأحدث من برنامج «معا نبني البيت»

بثت إيبارشية طنطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء أمس الحلقة الأحدث من برنامج " معا نبني البيت "، عبر موقعها الرسمي، والذي يقدمه الأنبا بولا مطران الإيبارشية.وجاءت الحلقة الأحدث للبرنامج بعنوان " أعمال الحب وتكريس الوقت "، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يقدمها الأنبا بولا لدعم الحوار والتواصل بين أفراد الأسرة المسيحية من خلال برنامجه الأسبوعي.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.