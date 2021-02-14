رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة: تدريب 35 ألفًا من الأطقم الطبية على بروتوكولات علاج كورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:24 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تدريب 35 ألفًا و969 من الأطقم الطبية بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، على بروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، والتغذية العلاجية، وأساسيات الرعاية المركزة والتنفس الصناعي، وإنعاش القلب، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، وذلك ضمن مبادرة الاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية في مصر.

وأكد الوزارة تكثيف البرامج التدريبية للأطقم الطبية، بهدف تحقيق أعلى مستوى من الكفاءة المهنية لهم بما ينعكس إيجابيًا على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، تماشيًا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأضافت أنه تم تدريب 29 ألفًا و957 طبيبًا عن بُعد، و2759 طبيبًا على رأس العمل على بروتوكولات علاج فيروس كورونا ومكافحة العدوى، وأسس الجودة، وأسس الرعاية المركزة، بجانب تدريبهم على بروتوكولات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا، وكذلك التشخيص بواسطة الأشعة المقطعية، من ضمنهم 609 أطباء رعاية مركزة بمستشفيات الصدر والحميات تم تدريبهم على أساسيات الرعاية المركزة والتنفس الصناعي.

من جانبه، أشار الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، إلى أنه تم تدريب 1392 صيدليا على التفاعلات الدوائية والآثار الجانبية للأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى تدريب 1861 ممرضًا على رأس العمل على بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، والتغذية العلاجية، والرعاية المركزة.

وأكد الدكتور إيهاب كمال حرص الوزارة على توفير برامج تدريبية مختلفة لرفع كفاءة جميع الأطقم الطبية على مستوى الجمهورية، ضمن منظومة التعليم الطبي المهني المستمر، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

موضوعات متعلقة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

بعد قليل.. مؤتمر وزير التعليم لإعلان تفاصيل الامتحانات والفصل الدراسي الثاني

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل كلية الطب البشري

image description

إنشاء عقارات للأسر الأولى بالرعاية في دمياط

image description

مبادرة «بإيدين ولادنا.. هنجمل طرق بلادنا» تواصل تطوير شوارع أسيوط

image description

جامعة أسيوط تطلق برنامجا تدريبيا للإقرارات الضريبية الإلكترونية

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالزرابي

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض ممثلة بأكتوبر

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة

منوعات

"حكومي وخاص".. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2021 في مصر للموظفين باليوم والتاريخ

تعرف على سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى الأحد 14-2-2021

احتراق 100 صهريج وقود عند الحدود بين أفغانستان وإيران

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
الحُب!
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
المزيد

الثقافة

كاتبات صعيديات: «في الجنوب لا يمكننا أن نحب.. لكننا نتعامل به»

مناقشات متعددة للأطفال بثقافة المنوفية

هناء نور: الحب لا يقتصر على علاقة الرجل بالمرأة

منى العساسي: الحب في فترة المراهقة يتجلى في نظرة مسروقة (حوار)