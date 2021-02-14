تحصين 29 ألف رأس ماشية خلال أول أسبوع بالحملة القومية بالإسكندرية

حصنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة الدكتور يوسف عبد الحميد شباط، خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية لتحصين الماشية؛ ما يقرب من 29 الف رأس ماشية، حرصا من محافظة الإسكندرية على تحقيق اكثر استفادة من وراء الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.وأكد محافظ الاسكندرية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية بالمحافظة، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجياتها لتلبية احتياجاتها، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية للقضاء على مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على ثروتنا الحيوانية، يأتي هذا في اطار تعظيم موارد المحافظة واستغلالها الاستغلال الأمثل.