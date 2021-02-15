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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط موقع دعم مصر الالكتروني لخدمات بطاقة التموين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:30 ص
بطاقة التموين
بطاقة التموين
نرمين محمود الدهان
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يقوم الكثيرون بالبحث عن موقع دعم مصر الالكتروني حيث يعد هو الرابط المخصص في تحديث بطاقة التموين ٢٠٢٠، وكذلك إضافة رقم الهاتف، والمتابعة المستمرة في حين فتح باب التظلمات على إضافة أفراد جدد على البطاقات التموينية.

وتعد هذه المرة هي المرة الثانية، التي ناشدت فيها وزارة التموين كافة المواطنين بضرورة  كتابة رقم المحمول على موقع دعم مصر الالكتروني المتخصص في ذلك، حيث كانت المرة الأولى في سنة 2018، كما طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من كافة حاملي البطاقات التموينية، وكذلك المستفيدين من الدعم التمويني، بضرورة سرعة تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر الالكتروني ، بدقة كاملة.

شروط الحصول على الخدمات التموينية عبر موقع دعم مصر الالكتروني

1- قيام المواطن بتسجيل رقم الموبايل الخاص به للمراجعة والتأكد من أن رقم الموبايل مسجل باسمه في إحدى شركات الاتصالات في فتره لا تقل عن 3 شهور.

2- أن تكون بطاقته التموينية موجودة ونشطة على قاعدة البيانات.

3- قيام المواطن بالموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له عند إدخال البيانات وطلب الخدمة، يقوم المواطن بالضغط على خدمات تموينيه للمواطنين واختيار الخدمه المراد تنفيذها.

يسطيع كافة المواطنيين الذي لم يقوموا بتسجيل أرقام هواتفهم الدخول على الموقع (من هنا)، وكذلك من أجل متابعة جميع خدمات وزارة التموين الجديدة.

خطوات تحديث بطاقة التموين ٢٠٢٠ وتسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر

1. قيام المواطن بالدخول على الموقع، المخصص لخدمات التموين عبر شبكة الإنترنت.

2. القيام بالنقر على كلمة "سجل موبايلك".

3. وفي المرحلة الثالثة يتوجب كتابة رقم البطاقة التموينية.

4. وفي هذه المرحلة يجب ادخال رقم البطاقة الشخصية «الرقم القومي» للمواطن.

5. وفي هذه المرحلة يجب على الموطن عدم نسيان اختيار المحافظة، ثم بعدها الضغط على كلمة عرض.

6. وأخيرًا، وضع رقم الهاتف، سواء أكان الرقم الخاص بصاحب البطاقة التموينية أو أحد الأفراد المستفيدين ولكن ذلك بشرط أن يكون الخط مسجل باسم الفرد نفسه.

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