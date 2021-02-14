شبرا مصر تتزين بـ«الورود والدُمى» احتفالًا بعيد الحب (فيديو)

حالة من البهجة سيطرت على منطقة شبرا مصر التابعة لمحافظة القاهرة تزامنا مع احتفالات عيد الحب "الفلانتين"، حيث قرر أصحاب محال الهدايا بالمنطقة الاحتفال على طريقتهم الخاصة، من خلال تزيين الشوارع والمحال الخاصة بهم بهدايا عيد الحب المختلفة في انتظار العشاق للشراء منهم.واكتست شوارع شبرا مصر باللون الأحمر والذي طغى على كافة جوانبها، كما حرص أصحاب المحال على وضع الورود والدُمى على مداخل ومخارج المحال لجذب المحبين والمارة بالطريق، وذلك احتفالا بيوم عيد الحب والذي يحل اليوم الأحد بالرابع عشر من شهر فبراير، ويحتفل فيه العشاق بتقديم الهدايا بعضهم لبعض ويعد هذا العيد موسم لأصحاب المحال تنتعش فيه حركة البيع والشراء.واستقرت الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة ولم تشهد ارتفاعا جديدا، فتراوحت أسعار الدُمى ما بين 100 و500 جنيه، وعن الورود والتي يفضلها البعض كنوع من أنواع الهدايا فقد تراوحت أسعارها ما بين الـ100 و200 جنيه على حسب الحجم.