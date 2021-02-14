حماية النيل تزيل 20 تعديا في 4 محافظات

يواصل قطاع حماية نهر النيل بوزارة الرى، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذ قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأحد، حملات إزالة موسعة للمخالفات تضمنت إزالة 20 حالة تعد في محافظات الغربية والدقهلية ودمياط وقنا، ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري.من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرارية المتابعة اليومية للمخالفات وحصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية، لتوفير الاحتياجات المائية لجميع القطاعات وتنفيذ المشروعات ومنها مياه الشرب والري والحد من تلوث المجاري المائية، مما يؤثر على جودة المياه.