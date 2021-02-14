تحرير 54 مخالفة تموينية في حملة بالمنيا

شنت إدارة تموين بندر المنيا خلال النصف الأول من شهر فبراير عدة حملات تموينية على الأسواق والمخابز ومحلات البقالة التموينية في ضوء التنسيق بين إدارة تموين البندر والوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أسفرت عن ضبط 54 محضر متنوع.وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية أسفرت عن تحرير 54 محضر متنوع منها 22 محضر للمخابز مخالفة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجين ونقص وزن وتحرير 32 محضر متنوع (دبح خارج السلخانة ولحوم تالفة ومنتهية الصلاحية ومزاولة نشاط دون ترخيص وآخرى شهادات صحية منتهية ونقص في الوزن وغيرها) وحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التشديد على ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات بشكل مستمر.وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا أنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق القانون على الجميع، مشددا على استمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز بنطاق مركز ومدينة المنيا.