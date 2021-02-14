21.5 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية مع بريطانيا في 2020

أعلنت دائرة الجمارك بإمارة دبي عن أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع بريطانيا خلال العام الماضي بلغت 21.5 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).وأوضحت أن التبادل التجاري بين الجانبين توزع بين 16.3 مليار درهم واردات، و1.6 مليار درهم صادرات، و3.6 مليار درهم إعادة تصدير، وفق نتائج أولية للعام 2020.واجتمع مسئولون بدائرة جمارك دبي ونظيرتها البريطانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث إجراءات السفر والتجارة، والتعاون الأمني، بعد تطبيق "البريكست".وقال أحمد محبوب المدير العام لجمارك دبي، إن الدائرة ستضع كل خبراتها وستقدم الدعم اللازم للتجار والمستثمرين البريطانيين، لتذليل أي صعوبات قد تطرأ بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والعمل على احتواء أي متغيرات قد تلحق بمختلف القطاعات التجارية بين الجانبين.وذكر أن التعاون بين الجانبين أثمر عن محاربة التجارة بالسجائر ومنتجات التبغ غير المشروعة، حيث أسفر عن ضبط 198 مليون سيجارة غير مشروعة، و122 طنًا من منتجات التبغ غير المشروعة الأخرى في الإمارات، كانت متجهة إلى المملكة المتحدة خلال الفترة الماضية.من جانبه، قال بيل ويليامسون مدير مصلحة الجمارك البريطانية: "نرغب في تعزيز الجهود الدولية الخاصة بالتجارة المشروعة، ونعتقد أن التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات مع جمارك دبي سيساعدنا كثيرًا على تحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في بناء القدرات البشرية والأنظمة الجمركية المتطورة".